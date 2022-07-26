***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 18:56
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Bankamız internet sitesinde (www.yapikredi.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047897
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1000
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0664
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,25
|Açılış
|: 986,32
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8538
|17,8721
|% 0,56
|
|Euro
|18,0964
|18,1348
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,4174
|21,5248
|% 0,29
|
|Frank
|18,4646
|18,5758
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7394
|4,7632
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-2,13
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.644
|6.718
|2,00
|
|Yarım
|3.237
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,25
|