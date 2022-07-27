***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 11:33
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.
İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.
- 03.05.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen davaya ilişkin herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047972
BIST
12:482.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,43
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
12:4817,8994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8994
En Düşük
17,8322
12:4818,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0855
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1971
En Düşük
18,0653
12:48991,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,61
|Açılış
|: 991,59
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IMASM
|71,65
|20.694.874
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,45
|14.286.407
|% 9,87
|
|ITTFH
|1,68
|104.738.070
|% 9,80
|
|LIDFA
|10,90
|51.481.627
|% 9,77
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|UFUK
|77,70
|1.656.146
|% -6,39
|
|PEGYO
|2,40
|34.188.806
|% -5,88
|
|ULUUN
|22,66
|94.618.212
|% -3,90
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|ARCLK
|64,00
|253.670.151
|% -3,47
|
|THYAO
|49,66
|1.856.193.956
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,77
|735.594.138
|% 0,42
|
|SISE
|21,18
|511.066.716
|% 0,67
|
|EKGYO
|3,20
|457.632.777
|% 0,31
|
|EREGL
|27,32
|451.656.202
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,57
|254.731.603
|% 1,95
|
|YKBNK
|4,77
|735.594.138
|% 0,42
|
|EKGYO
|3,20
|457.632.777
|% 0,31
|
|TSKB
|2,58
|284.394.446
|% 3,20
|
|ADESE
|0,86
|66.904.751
|% 7,50
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8918
|17,8960
|% 0,21
|
|Euro
|18,1642
|18,1749
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,5501
|21,6582
|% 0,62
|
|Frank
|18,5516
|18,6634
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7494
|4,7732
|% 0,25
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|5,05
|
|Altın Gr.
|991
|992
|5,61
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.680
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.255
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,30
|