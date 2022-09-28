***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 28.09.2022 tarihli kararı ile tahsili gecikmiş alacak tutarı 31.07.2022 tarihi itibarıyla toplam 564.819.605,48 TL olan alacağın, Emir Varlık Yönetim A.Ş., Denge Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 112.992.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065767BIST