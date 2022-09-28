***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 18:10
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.09.2022 tarihli kararı ile tahsili gecikmiş alacak tutarı 31.07.2022 tarihi itibarıyla toplam 564.819.605,48 TL olan alacağın, Emir Varlık Yönetim A.Ş., Denge Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 112.992.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065767
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0518,0296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,3397
|Açılış
|: 17,9200
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|Önceki Kapanış
|: 17,8600
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18,0408
En Düşük
17,6326
18:05988,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 22,21
|Açılış
|: 988,12
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|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
988,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4860
|18,5192
|% 0,38
|
|Euro
|17,9805
|18,0382
|% 1,97
|
|Sterlin
|20,0462
|20,1467
|% 1,60
|
|Frank
|18,8905
|19,0042
|% 2,05
|
|Riyal
|4,9036
|4,9282
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|32,17
|
|Altın Gr.
|988
|988
|21,81
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.678
|6.782
|106,00
|
|Yarım
|3.249
|3.316
|53,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.658
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,32
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|2,54
|