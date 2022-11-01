***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 18:16
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.
İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.
- 03.05.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da yer verdiğimiz Müflis Eksan İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. İflas Masası İdare Memurluğu tarafından İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/210 esas sayılı dosyası ile açılan, İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/6 Esas sayılı dosyası ile 2.705.937,96 TL'nın 03.06.2006 tarihinden itibaren uygulanacak avans faizi ile birlikte bankamızdan tahsili ile davacıya ödenmesine dair verilen 2017/ 6 E. - 2020/ 786 K. sayılı 26 Kasım 2020 günlü Kararı, tehir-i icra talepli olarak bozulması talebiyle temyiz edilmiştir. Talebimiz gereği 8 Kasım 2022 günü Yargıtay'da mürafaa duruşması yapılacaktır.
- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075984
BIST
18:004.047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 67,94
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0018,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0018,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3388
18:00984,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,95
|Açılış
|: 984,82
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KRGYO
|8,69
|89.655.400
|% 10,00
|
|GESAN
|180,40
|329.894.463
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.887.920
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.795.919
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.422.641
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|119.947.678
|% -9,93
|
|LIDER
|48,48
|155.848.378
|% -8,53
|
|VERTU
|32,84
|169.553.272
|% -8,27
|
|KRTEK
|25,12
|103.255.905
|% -8,19
|
|TRCAS
|21,90
|336.664.739
|% -8,06
|
|THYAO
|102,30
|6.163.062.939
|% 0,99
|
|SASA
|131,00
|4.294.836.297
|% 8,99
|
|ASELS
|33,34
|3.658.280.371
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.437.364.237
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,54
|3.095.761.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|4,50
|2.715.768.901
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,24
|2.661.880.631
|% 0,33
|
|ISCTR
|9,12
|2.455.934.020
|% -2,15
|
|AKBNK
|14,54
|3.095.761.540
|% -0,55
|
|TSKB
|2,98
|628.980.598
|% -1,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6196
|% 0,07
|
|Euro
|18,3898
|18,4046
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,2906
|21,3974
|% 0,14
|
|Frank
|18,5451
|18,6568
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,58
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,50
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.624
|6.685
|34,00
|
|Yarım
|3.227
|3.266
|17,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.632
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,33
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|1,93
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de