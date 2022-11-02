***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 18:16
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 367 gün vadeli 210 milyon ABD Doları ve 249 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 458 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.
14 ülkeden 23 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %4,25 ve Euribor + %4,00 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076346
BIST
18:004.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0018,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
18:00985,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,82
|Açılış
|: 985,23
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
987,04
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISBIR
|73,70
|8.276.257
|% 10,00
|
|QNBFL
|90,75
|1.083.573
|% 10,00
|
|KAREL
|23,32
|137.929.014
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.899.752
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.954.786
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.985.204
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,06
|131.786.230
|% -9,94
|
|SMRTG
|84,00
|216.142.873
|% -8,70
|
|CMBTN
|396,90
|63.816.600
|% -8,06
|
|CMENT
|60,05
|1.794.437
|% -7,90
|
|THYAO
|101,80
|10.681.513.421
|% 0,99
|
|TUPRS
|407,50
|5.357.750.708
|% 3,16
|
|ASELS
|34,50
|4.711.931.817
|% -3,85
|
|SASA
|135,90
|4.492.515.199
|% 7,52
|
|PETKM
|13,91
|2.704.708.238
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,53
|1.800.369.734
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,70
|2.658.687.090
|% -3,01
|
|YKBNK
|8,76
|2.414.411.523
|% -1,79
|
|TSKB
|3,03
|621.629.966
|% -2,88
|
|ODAS
|8,66
|1.730.193.463
|% 2,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6187
|% 0,02
|
|Euro
|18,2021
|18,2233
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,8425
|20,9471
|% 0,65
|
|Frank
|18,3650
|18,4757
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,24
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,47
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.641
|6.713
|79,00
|
|Yarım
|3.236
|3.282
|38,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.640
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,82
|0,16
|
|B. Petrol
|96,26
|96,26
|1,59
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem