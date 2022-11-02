Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.11.2022 18:16
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız 367 gün vadeli 210 milyon ABD Doları ve 249 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 458 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.
14 ülkeden 23 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %4,25 ve Euribor + %4,00 olarak gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076346


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.105
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.078  
Önceki Kapanış :  4.105  
En Yüksek
4.116 En Düşük
4.056
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 73,70 8.276.257 % 10,00  
QNBFL 90,75 1.083.573 % 10,00  
KAREL 23,32 137.929.014 % 10,00  
DOKTA 48,90 28.899.752 % 9,99  
ADEL 62,80 32.954.786 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6081 18,6187 % 0,02  
Euro 18,2021 18,2233 % 0,25  
Sterlin 20,8425 20,9471 % 0,65  
Frank 18,3650 18,4757 % 0,40  
Riyal 4,9370 4,9618 % -0,01  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 17,24  
Altın Gr. 987 987 11,47  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.641 6.713 79,00  
Yarım 3.236 3.282 38,00  
Çeyrek 1.623 1.640 19,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,75 0,26  
Gümüş Gr. 11,79 11,82 0,16  
B. Petrol 96,26 96,26 1,59  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru