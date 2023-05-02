***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.- 03.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da yer verdiğimiz Müflis Eksan İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. İflas Masası İdare Memurluğu tarafından İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/210 esas sayılı dosyası ile açılan, İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/6 Esas sayılı dosyası ile 2.705.937,96 TL'nın 03.06.2006 tarihinden itibaren uygulanacak avans faizi ile birlikte bankamızdan tahsili ile davacıya ödenmesine dair verilen 2017/6 E.-2020/786 K. sayılı 26 Kasım 2020 günlü Kararı, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 2021/2416 E. 2022/9636 sayılı kararı ile bankamız lehine bozulmuş ise de, kararda yer alan hatalı değerlendirmeler nedeni ile kararın düzeltilmesi talebinde bulunulmuştur.- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144390BIST