***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.02.2020 17:53
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22030
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 117.580.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.02.2020
Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 59 gün vadeli 117.580.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 07.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817687
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0428
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05305,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,48
|Açılış
|: 305,09
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|IZTAR
|3,12
|1.642.670
|% -6,87
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|446.111.903
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7949
|7,8340
|% 1,01
|
|Frank
|6,1682
|6,2053
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6050
|1,6130
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|5,36
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,35
|54,35
|-0,58
|
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