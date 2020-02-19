***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.02.2020 14:40
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22097
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.280.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.02.2020
Kayıt Tarihi 18.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 56 gün vadeli 82.280.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 19.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820079
BIST
15:21118.721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -853,38
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
15:216,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
15:216,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
15:21314,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,34
|Açılış
|: 314,07
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,48
|692.379.709
|% 18,37
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|FENER
|18,22
|554.549.768
|% 12,47
|
|TSPOR
|7,14
|428.803.538
|% 10,02
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|VERTU
|6,60
|23.709.345
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,13
|46.122.615
|% -8,97
|
|MTRYO
|6,02
|385
|% -7,38
|
|GSRAY
|3,73
|1.363.906.408
|% 5,37
|
|THYAO
|14,92
|895.864.414
|% -0,73
|
|ASELS
|29,04
|745.734.919
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,48
|693.007.412
|% 18,37
|
|FENER
|18,27
|562.751.760
|% 12,78
|
|GSRAY
|3,73
|1.363.906.408
|% 5,37
|
|CEMAS
|1,30
|281.424.127
|% 0,78
|
|BJKAS
|3,48
|693.007.412
|% 18,37
|
|ODAS
|2,28
|387.664.436
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,98
|252.930.200
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8658
|7,9052
|% 0,03
|
|Frank
|6,1492
|6,1863
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6143
|1,6224
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,57
|
|Altın Gr.
|314
|315
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.084
|2.115
|24,00
|
|Tam
|2.073
|2.125
|24,38
|
|Yarım
|1.002
|1.028
|11,79
|
|Çeyrek
|503
|514
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,63
|58,63
|0,88
|