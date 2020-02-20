***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.02.2020 12:05
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK420E9
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.317.919
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 68 gün vadeli 21.317.919 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820301
BIST
14:12118.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -1.013,56
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
14:126,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:126,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:12315,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 315,69
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|137.756.595
|% 19,87
|
|HATEK
|10,06
|21.903.156
|% 17,52
|
|LOGO
|73,80
|35.374.707
|% 8,69
|
|NATEN
|20,62
|84.885.712
|% 6,95
|
|SNGYO
|1,28
|2.465.283
|% 6,67
|
|VERTU
|5,47
|32.618.571
|% -17,12
|
|TSPOR
|6,59
|627.663.563
|% -15,30
|
|GSRAY
|3,38
|726.622.546
|% -13,33
|
|FENER
|17,24
|656.823.050
|% -11,32
|
|ESCOM
|2,86
|14.342.211
|% -10,34
|
|BJKAS
|3,25
|946.721.839
|% -7,67
|
|ASELS
|29,04
|858.737.240
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,38
|726.622.546
|% -13,33
|
|FENER
|17,24
|656.823.050
|% -11,32
|
|TSPOR
|6,59
|627.663.563
|% -15,30
|
|BJKAS
|3,25
|946.721.839
|% -7,67
|
|CEMAS
|1,29
|261.311.136
|% -2,27
|
|GSRAY
|3,38
|726.622.546
|% -13,33
|
|IHLGM
|1,27
|143.607.898
|% -2,31
|
|ODAS
|2,14
|221.170.585
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8208
|7,8601
|% -0,23
|
|Frank
|6,1719
|6,2091
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-1,74
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.081
|2.133
|13,17
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|6,37
|
|Çeyrek
|504
|516
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|-0,07
|