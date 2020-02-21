***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2020 14:09
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22055
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.02.2020
Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 65 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 21.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820811
BIST
14:49115.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -188,58
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:496,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1265
En Düşük
6,0869
14:496,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
14:49321,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,02
|Açılış
|: 321,74
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,89
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,52
|18.208.496
|% 14,59
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|HUBVC
|31,10
|62.510.901
|% 10,13
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|3,00
|136.304.223
|% -15,73
|
|HATEK
|8,33
|9.379.397
|% -10,14
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|IZMDC
|10,00
|221.005
|% -8,51
|
|TSPOR
|5,72
|76.709.128
|% -8,19
|
|THYAO
|14,24
|858.575.383
|% -0,90
|
|ASELS
|28,44
|672.124.919
|% 0,28
|
|IPEKE
|9,62
|487.664.668
|% 4,45
|
|KOZAA
|12,20
|443.667.884
|% 8,54
|
|HALKB
|6,70
|306.496.721
|% -1,76
|
|ODAS
|2,06
|248.421.527
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,24
|141.405.948
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,52
|167.528.207
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,18
|119.091.707
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,68
|271.313.596
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8881
|7,9276
|% 0,67
|
|Frank
|6,2098
|6,2472
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6273
|1,6355
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,02
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|-1,17
|