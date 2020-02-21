***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2020 14:09
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK52011
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 155.153.402
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 84 gün vadeli 155.153.402 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820812
BIST
15:11116.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 887,42
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.655
En Düşük
114.453
15:116,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,1190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
15:116,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,6110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
15:11321,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,88
|Açılış
|: 321,60
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
322,24
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,65
|24.353.768
|% 16,87
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|KOZAA
|12,42
|476.494.350
|% 10,50
|
|HUBVC
|31,20
|64.796.523
|% 10,48
|
|MIPAZ
|3,08
|141.400.939
|% -13,48
|
|HATEK
|8,28
|9.680.777
|% -10,68
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,69
|78.303.197
|% -8,67
|
|IZMDC
|10,00
|222.005
|% -8,51
|
|THYAO
|14,27
|955.385.898
|% -0,70
|
|ASELS
|28,62
|704.555.620
|% 0,92
|
|IPEKE
|9,80
|514.008.651
|% 6,41
|
|KOZAA
|12,42
|476.494.350
|% 10,50
|
|HALKB
|6,75
|315.025.979
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,52
|199.938.883
|% -0,65
|
|ODAS
|2,08
|267.551.820
|% 1,46
|
|CEMAS
|1,25
|146.835.890
|% 1,63
|
|KRDMD
|2,71
|289.859.297
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|120.944.526
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8986
|7,9382
|% 0,80
|
|Frank
|6,2125
|6,2499
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6281
|1,6362
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,15
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,35
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|37,06
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|17,93
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,97
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,15
|58,15
|-1,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:23TIRE
Yüzde 4.80 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 039, 309 adet işlem
-
15:22CCOLA
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 44.78 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 671 adet işlem
-
15:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -353, 51 kaybederek (% -0.25 ) 138, 454
-
15:21XU100
Endeks 115, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 8, 109.00 milyon TL de
-
15:21GSRAY
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 838, 956 adet işlem