***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2020 11:44
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22014
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.163.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.02.2020
Kayıt Tarihi 27.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 91 gün vadeli 24.163.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 28.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822670
BIST
12:04105.916
En Yüksek
|Değişim
|: -4,08%
|| -4.502,36
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.929
En Düşük
99.332
12:046,2472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0468
|Açılış
|: 6,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
12:046,9030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0813
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9030
En Düşük
6,8179
12:04328,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,56
|Açılış
|: 328,70
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,80
|9.852.183
|% 15,85
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,79
|15.161.563
|% 12,13
|
|AKSEN
|3,81
|8.477.106
|% 8,55
|
|OYLUM
|3,04
|4.576.354
|% 7,04
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,37
|828.131
|% -12,24
|
|THYAO
|11,52
|532.043.397
|% -5,19
|
|ASELS
|27,02
|384.769.497
|% -3,43
|
|GARAN
|9,52
|132.002.515
|% -6,58
|
|PETKM
|3,59
|105.051.848
|% -4,01
|
|YKBNK
|2,30
|104.829.775
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|89.413.476
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,37
|94.392.711
|% -6,80
|
|THYAO
|11,52
|532.043.397
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,30
|104.829.775
|% -6,12
|
|ODAS
|1,94
|84.377.179
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0175
|8,0577
|% 0,59
|
|Frank
|6,4575
|6,4964
|% 1,34
|
|Riyal
|1,6597
|1,6680
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|0,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-4,50
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,17
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|-1,22
|