***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2020 16:19
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32054
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.562.886
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.03.2020
Kayıt Tarihi 03.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 75 gün vadeli 38.562.886 TL nominal değerli finansman bonolarının 04.03.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824191
BIST
17:37111.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 212,07
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:376,0960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:376,7758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0501
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:37321,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,99
|Açılış
|: 321,87
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.449.701
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|51.407.388
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.484.584
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.764.541
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,15
|8.917.426
|% -9,28
|
|BRYAT
|65,85
|4.703.059
|% -6,99
|
|IHYAY
|1,08
|73.381.109
|% -6,09
|
|GYHOL
|20,56
|4.882.171
|% -5,86
|
|ASELS
|30,08
|1.662.812.256
|% -1,31
|
|THYAO
|11,85
|1.007.933.327
|% -3,03
|
|GARAN
|10,54
|593.014.742
|% 3,43
|
|KARSN
|1,92
|553.332.829
|% 1,05
|
|HALKB
|6,36
|397.787.247
|% -2,00
|
|KARSN
|1,92
|553.332.829
|% 1,05
|
|ODAS
|2,12
|344.598.621
|% -2,75
|
|EKGYO
|1,47
|213.332.416
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,57
|337.379.959
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,33
|174.812.059
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7813
|7,8203
|% -0,14
|
|Frank
|6,3376
|6,3757
|% -0,36
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,25
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,02
|