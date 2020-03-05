***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.03.2020 14:59
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32070
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.798.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.03.2020
Kayıt Tarihi 04.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 69 gün vadeli 111.798.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 05.03.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824531
BIST
15:58111.983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.197,67
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
15:586,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
15:586,8107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
15:58323,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,87
|Açılış
|: 323,06
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.157.637
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.023.477
|% 14,93
|
|BURCE
|7,34
|8.183.801
|% 10,54
|
|BURVA
|16,00
|189.306
|% 9,89
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,03
|53.411.029
|% -9,01
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|21.874.104
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ASELS
|30,24
|634.331.763
|% 1,54
|
|THYAO
|11,69
|622.551.354
|% -0,51
|
|GARAN
|10,40
|447.453.336
|% 0,39
|
|ODAS
|2,14
|284.468.623
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,57
|264.662.757
|% 0,39
|
|ODAS
|2,14
|284.468.623
|% 1,90
|
|KARSN
|1,93
|205.991.494
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|264.662.757
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,34
|76.289.050
|% 1,52
|
|THYAO
|11,69
|622.551.354
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8323
|7,8716
|% 0,46
|
|Frank
|6,3703
|6,4087
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6168
|1,6249
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|13,01
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.173
|10,00
|
|Tam
|2.128
|2.181
|7,21
|
|Yarım
|1.029
|1.055
|3,49
|
|Çeyrek
|516
|528
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,01
|
Seans Raporu
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16:10XU100
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