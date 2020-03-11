***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2020 16:48
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62044
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.499.273
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 91 gün vadeli 33.499.273 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827108
BIST
16:56100.006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.056,85
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:566,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:567,0178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:56330,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,39
|Açılış
|: 330,98
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|158.048.713
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|228.809.514
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.831.711
|% 19,79
|
|SELEC
|7,35
|115.915.908
|% 19,51
|
|ECZYT
|10,84
|114.382.180
|% 17,95
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|760.469
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.296.001
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|232.375
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.636.244
|% -14,74
|
|ASELS
|25,52
|961.975.604
|% -1,47
|
|THYAO
|9,62
|798.597.576
|% -3,51
|
|GARAN
|9,46
|452.795.093
|% 1,18
|
|TSPOR
|4,20
|308.853.174
|% -11,95
|
|GSRAY
|2,32
|258.543.071
|% -9,73
|
|IHLGM
|1,10
|187.321.676
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,90
|144.874.432
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|247.229.669
|% -9,30
|
|ADESE
|1,31
|151.575.831
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,32
|258.543.071
|% -9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9938
|8,0339
|% 0,84
|
|Frank
|6,6067
|6,6465
|% 1,28
|
|Riyal
|1,6445
|1,6528
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|11,99
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,06
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.180
|2.235
|25,32
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,25
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,15
|36,15
|-1,07
|
Seans Raporu
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