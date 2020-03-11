***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2020 16:48
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32047
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.651.180
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.03.2020
Kayıt Tarihi 10.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satı
16:56100.006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.056,85
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:566,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:567,0178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:56330,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,39
|Açılış
|: 330,98
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|157.882.407
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|228.786.763
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.815.108
|% 19,79
|
|SELEC
|7,34
|113.790.679
|% 19,35
|
|ECZYT
|10,83
|113.254.893
|% 17,85
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|760.465
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.285.798
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|226.291
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.624.149
|% -14,74
|
|ASELS
|25,54
|957.338.435
|% -1,39
|
|THYAO
|9,62
|793.418.646
|% -3,51
|
|GARAN
|9,48
|451.251.262
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,21
|306.656.227
|% -11,74
|
|GSRAY
|2,31
|256.351.480
|% -10,12
|
|IHLGM
|1,10
|187.190.612
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,90
|144.482.453
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|246.814.966
|% -9,30
|
|ADESE
|1,29
|151.012.518
|% 3,20
|
|GSRAY
|2,31
|256.351.480
|% -10,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9948
|8,0349
|% 0,85
|
|Frank
|6,6057
|6,6455
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6448
|1,6530
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,44
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.182
|2.236
|26,94
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,03
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,06
|36,06
|-1,16
|
Seans Raporu
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17:07TRCAS
Yüzde -11.93 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 649, 464 adet işlem
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