***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.06.2020Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK62028Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 2,6453 11,0981 11,57632 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 31.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 31.12.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 174 gün vadeli 1.000.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 87 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK62028 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 27.03.2020 ödeme tarihli 1. kupon oranı %2,6453 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832402BIST