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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.03.2020 15:24
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***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 174
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62028
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 2,6453 11,0981 11,5763 Evet
2 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 31.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 31.12.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 174 gün vadeli 1.000.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 87 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK62028 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 27.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832864


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 3,30 17.206.930 % 10,00  
PGSUS 34,54 367.075.990 % 10,00  
BNTAS 2,42 45.988.119 % 10,00  
SASA 7,26 216.601.399 % 10,00  
COSMO 2,20 43.883 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8542 7,8935 % 0,93  
Frank 6,6570 6,6971 % 0,66  
Riyal 1,7118 1,7204 % 0,81  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.623 1.626 -5,12  
Altın Gr. 336 337 1,09  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,34 14,40 0,00  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,02  
B. Petrol 24,80 24,80 -1,54  
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