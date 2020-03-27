***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.03.2020 15:25
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62069
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.875.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 67 gün vadeli 61.875.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832865
BIST
16:3989.025
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.502,94
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:396,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0557
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
16:397,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
16:39337,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,43
|Açılış
|: 337,93
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,30
|17.125.047
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|45.476.555
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|216.509.676
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.746.516
|% 9,98
|
|QNBFL
|116,10
|5.926.296
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.512.988
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.711.625
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,32
|2.209.930
|% -8,67
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,96
|1.337.327.161
|% -3,14
|
|GARAN
|7,91
|727.886.590
|% -0,38
|
|ASELS
|23,24
|601.227.494
|% -4,20
|
|ECILC
|5,08
|473.109.327
|% 4,74
|
|PGSUS
|34,50
|360.084.114
|% 9,87
|
|IHLGM
|0,86
|129.176.195
|% 2,38
|
|THYAO
|8,96
|1.337.327.161
|% -3,14
|
|ODAS
|1,28
|170.304.747
|% -3,76
|
|IHLAS
|0,44
|52.300.580
|% -4,35
|
|YKBNK
|1,89
|198.599.847
|% -2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8698
|7,9093
|% 1,13
|
|Frank
|6,6606
|6,7008
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7126
|1,7212
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.627
|-3,90
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,31
|14,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,24
|25,24
|-1,10
|
Seans Raporu
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16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TCELL, KOZAL
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2517, 45 kaybederek (% -2.90 ) 84, 278
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16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, TRCAS, COSMO, OZRDN, EMNIS, EGCYH
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16:51
ARSAN, SAMAT, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:51
FRIGO, TACTR, QNBFL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında