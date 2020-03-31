***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.03.2020 15:07
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32096
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.506.009
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.03.2020
Kayıt Tarihi 30.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 70 gün vadeli 60.506.009 TL nominal değerli finansman bonolarının 31.03.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833544
BIST
17:5789.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 1.657,12
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:576,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:577,2309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0309
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:57340,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,63
|Açılış
|: 340,67
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|6,82
|2.839.656
|% 10,00
|
|MRGYO
|0,77
|7.828.609
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.181.504
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.879.569
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.742
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.965.182
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|105,00
|10.360.814
|% -6,25
|
|INFO
|8,22
|2.064.592
|% -6,06
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|GARAN
|8,18
|737.035.193
|% 1,74
|
|THYAO
|9,05
|720.257.552
|% 3,78
|
|PGSUS
|34,20
|435.628.020
|% 9,97
|
|ISFIN
|2,89
|257.807.274
|% 7,43
|
|SASA
|8,77
|250.718.485
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,05
|135.099.741
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|248.416.596
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|247.402.321
|% 9,90
|
|ISFIN
|2,89
|257.807.274
|% 7,43
|
|IHLAS
|0,51
|44.664.836
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1134
|8,1541
|% -0,37
|
|Frank
|6,7816
|6,8225
|% -0,72
|
|Riyal
|1,7424
|1,7511
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|-13,56
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|0,01
|