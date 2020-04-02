***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.04.2020 20:22
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 20.09.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBK92911
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 3,8402 15,403 16,3167 Evet
2 02.04.2020 01.04.2020 02.04.2020 3,0629 12,2853 12,8635 Evet
3 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020
4 01.10.2020 30.09.2020 01.10.2020
5 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020
6 01.04.2021 31.03.2021 01.04.2021
7 01.07.2021 30.06.2021 01.07.2021
8 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021
9 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021
10 31.03.2022 30.03.2022 31.03.2022
11 30.06.2022 29.06.2022 30.06.2022
12 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022
13 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022
14 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023
15 29.06.2023 28.06.2023 29.06.2023
16 28.09.2023 27.09.2023 28.09.2023
17 28.12.2023 27.12.2023 28.12.2023
18 28.03.2024 27.03.2024 28.03.2024
19 27.06.2024 26.06.2024 27.06.2024
20 26.09.2024 25.09.2024 26.09.2024
21 26.12.2024 25.12.2024 26.12.2024
22 27.03.2025 26.03.2025 27.03.2025
23 26.06.2025 25.06.2025 26.06.2025
24 25.09.2025 24.09.2025 25.09.2025
25 25.12.2025 24.12.2025 25.12.2025
26 26.03.2026 25.03.2026 26.03.2026
27 25.06.2026 24.06.2026 25.06.2026
28 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026
29 24.12.2026 23.12.2026 24.12.2026
30 25.03.2027 24.03.2027 25.03.2027
31 24.06.2027 23.06.2027 24.06.2027
32 23.09.2027 22.09.2027 23.09.2027
33 23.12.2027 22.12.2027 23.12.2027
34 23.03.2028 22.03.2028 23.03.2028
35 22.06.2028 21.06.2028 22.06.2028
36 21.09.2028 20.09.2028 21.09.2028
37 21.12.2028 20.12.2028 21.12.2028
38 22.03.2029 21.03.2029 22.03.2029
39 21.06.2029 20.06.2029 21.06.2029
40 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.10.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK92911 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 2. kupon ödemesi 02.04.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834445
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