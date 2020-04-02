***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 20.09.2029Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYKBK92911Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 40Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 3,8402 15,403 16,3167 Evet2 02.04.2020 01.04.2020 02.04.2020 3,0629 12,2853 12,8635 Evet3 02.07.2020 01.07.2020 02.07.20204 01.10.2020 30.09.2020 01.10.20205 31.12.2020 30.12.2020 31.12.20206 01.04.2021 31.03.2021 01.04.20217 01.07.2021 30.06.2021 01.07.20218 30.09.2021 29.09.2021 30.09.20219 30.12.2021 29.12.2021 30.12.202110 31.03.2022 30.03.2022 31.03.202211 30.06.2022 29.06.2022 30.06.202212 29.09.2022 28.09.2022 29.09.202213 29.12.2022 28.12.2022 29.12.202214 30.03.2023 29.03.2023 30.03.202315 29.06.2023 28.06.2023 29.06.202316 28.09.2023 27.09.2023 28.09.202317 28.12.2023 27.12.2023 28.12.202318 28.03.2024 27.03.2024 28.03.202419 27.06.2024 26.06.2024 27.06.202420 26.09.2024 25.09.2024 26.09.202421 26.12.2024 25.12.2024 26.12.202422 27.03.2025 26.03.2025 27.03.202523 26.06.2025 25.06.2025 26.06.202524 25.09.2025 24.09.2025 25.09.202525 25.12.2025 24.12.2025 25.12.202526 26.03.2026 25.03.2026 26.03.202627 25.06.2026 24.06.2026 25.06.202628 24.09.2026 23.09.2026 24.09.202629 24.12.2026 23.12.2026 24.12.202630 25.03.2027 24.03.2027 25.03.202731 24.06.2027 23.06.2027 24.06.202732 23.09.2027 22.09.2027 23.09.202733 23.12.2027 22.12.2027 23.12.202734 23.03.2028 22.03.2028 23.03.202835 22.06.2028 21.06.2028 22.06.202836 21.09.2028 20.09.2028 21.09.202837 21.12.2028 20.12.2028 21.12.202838 22.03.2029 21.03.2029 22.03.202939 21.06.2029 20.06.2029 21.06.202940 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.10.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK92911 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 2. kupon ödemesi 02.04.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834445BIST