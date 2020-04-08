***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2020 15:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42053
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.900.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.04.2020
Kayıt Tarihi 07.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 70 gün vadeli 50.900.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 08.04.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836475
BIST
17:2292.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 526,99
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:226,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:227,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:22359,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,73
|Açılış
|: 359,84
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.168.185
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.459.989
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.507.660
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,30
|940.285.841
|% 5,01
|
|ASELS
|24,72
|768.211.389
|% 1,31
|
|THYAO
|9,54
|751.802.419
|% 0,10
|
|SASA
|9,04
|610.843.418
|% 1,12
|
|GARAN
|7,84
|604.051.517
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,37
|356.704.843
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|344.828.748
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|105.574.842
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|325.939.499
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.753.410
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3736
|8,4156
|% 0,64
|
|Frank
|6,9645
|7,0065
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7990
|1,8081
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.648
|-0,91
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,25
|32,25
|0,38
|
Seans Raporu
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