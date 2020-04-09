***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.04.2020 16:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42087
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.433.455
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.04.2020
Kayıt Tarihi 08.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 63 gün vadeli 52.433.455 TL nominal değerli finansman bonolarının 09.04.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836931
BIST
16:2494.607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.382,16
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.629
16:246,6610
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1104
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:247,2936
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0765
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:24359,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,98
|Açılış
|: 359,12
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|26,62
|8.829.600
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.363.527
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.881.135
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.179.488
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.499.563
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,47
|78.241.896
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|TDGYO
|2,66
|4.435.008
|% -5,67
|
|INFO
|5,38
|22.784.335
|% -5,61
|
|GARAN
|8,04
|756.327.925
|% 2,16
|
|GSRAY
|2,65
|713.198.909
|% 5,16
|
|ASELS
|25,10
|657.114.533
|% 0,40
|
|THYAO
|9,67
|572.916.337
|% 0,73
|
|ECILC
|4,51
|539.944.095
|% 5,13
|
|GSRAY
|2,65
|713.198.909
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,94
|334.471.645
|% 2,65
|
|ECILC
|4,51
|539.944.095
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,02
|401.418.706
|% 8,65
|
|GARAN
|8,04
|756.327.925
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3116
|8,3533
|% -0,54
|
|Frank
|6,8801
|6,9216
|% -0,78
|
|Riyal
|1,7737
|1,7825
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|33,55
|
|Altın Gr.
|360
|361
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,04
|34,04
|1,20
|