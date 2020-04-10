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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.04.2020 18:03
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK620B0
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.226.975
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 60 gün vadeli 13.226.975 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837242


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IEYHO 0,55 18.044.803 % 10,00  
FRIGO 10,67 682.550 % 10,00  
ISKUR 374.000,00 374.000 % 10,00  
BMELK 1,76 707.808 % 10,00  
YBTAS 5.218,20 463.462 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3187 8,3605 % 0,44  
Frank 6,8988 6,9404 % 0,46  
Riyal 1,7743 1,7832 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.689 3,06  
Altın Gr. 362 363 2,39  
Cumhuriyet 2.322 2.381 0,90  
Tam 2.386 2.450 4,70  
Yarım 1.161 1.192 0,40  
Çeyrek 582 596 0,40  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
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