***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.04.2020 13:51
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK420B5
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 117.854.371
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.04.2020
Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 67 gün vadeli 117.854.371 TL nominal değerli finansman bonolarının 24.04.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840100
BIST
14:2999.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 889,63
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:296,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:297,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:29388,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,14
|Açılış
|: 388,73
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|KENT
|233,50
|10.975.190
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.679.564
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.755.714
|% 9,99
|
|KARTN
|441,90
|28.317.755
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,60
|26.782
|% -8,00
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|EUYO
|1,50
|9.597.185
|% -6,83
|
|ECILC
|4,88
|501.932.606
|% 4,72
|
|GARAN
|8,16
|496.195.888
|% 1,12
|
|SASA
|9,06
|368.650.939
|% 3,90
|
|SOKM
|11,53
|352.398.109
|% 8,47
|
|GUSGR
|3,08
|323.277.640
|% 9,22
|
|GUSGR
|3,08
|323.277.640
|% 9,22
|
|ECILC
|4,88
|501.932.606
|% 4,72
|
|PETKM
|3,48
|312.051.591
|% 1,46
|
|KARSN
|1,61
|120.177.239
|% 2,55
|
|DOHOL
|1,81
|130.577.755
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5936
|8,6367
|% 0,54
|
|Frank
|7,1184
|7,1613
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8479
|1,8571
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|2,06
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|11,90
|
|Tam
|2.553
|2.615
|12,10
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|5,90
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|22,09
|22,09
|0,76
|