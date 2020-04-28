***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.04.2020 16:08
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK420E9
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.317.919
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.04.2020
Kayıt Tarihi 27.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 68 gün vadeli 21.317.919 TL nominal değerli finansman bonolarının 28.04.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840809
BIST
15:56101.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 526,80
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:566,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9991
En Düşük
6,9799
15:567,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:56385,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 385,36
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|156.189.057
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.729.493
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.962.814
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,24
|786.200.667
|% 2,54
|
|GARAN
|8,47
|721.050.180
|% 1,32
|
|THYAO
|10,81
|549.506.347
|% -0,09
|
|ASELS
|27,50
|418.080.153
|% 0,07
|
|ODAS
|1,71
|309.763.505
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|309.763.505
|% 3,01
|
|ECILC
|5,24
|786.200.667
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,14
|185.724.689
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|721.050.180
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|195.992.609
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7133
|8,7570
|% 0,64
|
|Frank
|7,1623
|7,2054
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-1,06
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,60
|
|Tam
|2.530
|2.584
|-2,70
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,30
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,05
|23,05
|-0,02
|