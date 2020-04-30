***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 17:56
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK420D1
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.743.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.04.2020
Kayıt Tarihi 29.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 71 gün vadeli 83.743.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 30.04.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841825
BIST
17:45101.096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -498,87
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:456,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9916
En Düşük
6,9408
17:457,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0977
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6604
En Düşük
7,5375
17:45383,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,53
|Açılış
|: 383,36
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|55.226.591
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.948.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.648.998
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.227.746
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|17.000.993
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.824.079
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.942.553
|% -9,99
|
|GARAN
|8,36
|1.435.949.496
|% -0,59
|
|THYAO
|10,66
|719.265.680
|% 0,38
|
|ASELS
|27,08
|632.379.702
|% -1,17
|
|PETKM
|3,56
|499.817.430
|% -1,11
|
|AFYON
|2,73
|486.389.802
|% 7,48
|
|AFYON
|2,73
|486.389.802
|% 7,48
|
|ADESE
|1,47
|266.532.609
|% -4,55
|
|GARAN
|8,36
|1.435.949.496
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,09
|322.603.395
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,07
|156.423.575
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7383
|8,7821
|% 1,13
|
|Frank
|7,1763
|7,2195
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-7,04
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.515
|2,40
|
|Tam
|2.522
|2.576
|2,40
|
|Yarım
|1.229
|1.259
|1,20
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|2,69
|
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