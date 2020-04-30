***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 17:57
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72035
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 488.350.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 90 gün vadeli 488.350.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841827
BIST
17:45101.096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -498,87
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:456,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
17:457,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0977
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6604
En Düşük
7,5375
17:45383,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,53
|Açılış
|: 383,36
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|55.226.591
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.594.489
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|83.689.045
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|4.725.158
|% 9,91
|
|ARDYZ
|27,90
|14.847.264
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.953.323
|% -9,99
|
|KRONT
|24,52
|49.922.245
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|533.988
|% -9,94
|
|HUBVC
|21,94
|286.662.945
|% -9,11
|
|ADESE
|1,48
|268.424.897
|% -3,90
|
|ODAS
|1,79
|257.272.708
|% -3,24
|
|AVOD
|2,66
|248.200.481
|% -3,27
|
|TKNSA
|7,21
|201.855.577
|% -6,00
|
|ADESE
|1,48
|268.424.897
|% -3,90
|
|IHLGM
|1,07
|156.643.958
|% -0,93
|
|ODAS
|1,79
|257.272.708
|% -3,24
|
|CEMAS
|1,07
|103.917.722
|% -3,60
|
|AVOD
|2,66
|248.200.481
|% -3,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7415
|8,7853
|% 1,16
|
|Frank
|7,1779
|7,2211
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,21
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.516
|3,90
|
|Tam
|2.523
|2.578
|3,90
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,90
|
|Çeyrek
|617
|630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|2,62
|
Seans Raporu
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