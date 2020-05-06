***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2020 15:59
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK52029
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.550.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.05.2020
Kayıt Tarihi 05.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 68 gün vadeli 80.550.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 06.05.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843058
BIST
15:5298.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 162,74
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:527,1617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0875
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:527,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0789
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:52390,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,73
|Açılış
|: 390,18
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.625.638
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.718.584
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.723.255
|% -9,94
|
|DEVA
|14,70
|44.770.313
|% -8,30
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|ULUUN
|9,49
|285.838.156
|% -7,77
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,41
|634.150.439
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,75
|488.234.288
|% 0,35
|
|GARAN
|8,12
|470.278.692
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,64
|411.811.993
|% 6,04
|
|GUSGR
|3,21
|391.832.244
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|634.150.439
|% 6,64
|
|KARSN
|1,85
|243.081.328
|% 6,94
|
|GUSGR
|3,21
|391.832.244
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,66
|322.744.844
|% 0,00
|
|ODAS
|1,83
|186.445.016
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8317
|8,8760
|% 0,62
|
|Frank
|7,3111
|7,3551
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8977
|1,9072
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-16,27
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|7,50
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,70
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|5,70
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|
Seans Raporu
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16:08OZBAL
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Yüzde 9.97 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 196, 345 adet işlem
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16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, PGSUS, TOASO
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 76 artarak (% 0.01 ) 92, 539