***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2020 16:00
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82034
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 274.344.010
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 91 gün vadeli 274.344.010 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843061
BIST
17:1998.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -292,23
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:197,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1159
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:197,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0979
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:19391,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,71
|Açılış
|: 391,16
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.663.891
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.738.014
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|634.858
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|205.382
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.559.845
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,27
|317.515.119
|% -9,91
|
|DEVA
|14,55
|51.809.204
|% -9,23
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,48
|915.283.593
|% 9,73
|
|GARAN
|8,08
|585.237.584
|% -0,74
|
|TSPOR
|5,48
|534.955.282
|% -4,36
|
|GUSGR
|3,24
|493.157.433
|% 9,09
|
|KOZAA
|12,31
|477.869.629
|% 3,27
|
|KRDMD
|2,48
|915.283.593
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,24
|493.157.433
|% 9,09
|
|KARSN
|1,87
|254.961.539
|% 8,09
|
|GSRAY
|2,60
|355.699.562
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,09
|253.635.810
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8587
|8,9031
|% 0,93
|
|Frank
|7,3470
|7,3913
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9090
|1,9186
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-13,00
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,21
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.550
|9,80
|
|Tam
|2.571
|2.617
|14,10
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|6,80
|
|Çeyrek
|625
|640
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,04
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|-1,06
|
Seans Raporu
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-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -261, 92 kaybederek (% -0.28 ) 92, 264
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, POLTK, IZTAR, RODRG, BRKO, ALYAG, ARTI, TKURU, EGCYO, BNTAS
-
17:35
EGCYO, ESCOM, KARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
KNFRT, ERSU, SALIX değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 131 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem