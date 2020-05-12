***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.05.2020 14:33
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 53
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK520A4
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.241.676
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.05.2020
Kayıt Tarihi 11.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 53 gün vadeli 16.241.676 TL nominal değerli finansman bonolarının 12.05.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844448
BIST
14:5699.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.269,11
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.069
En Düşük
97.740
14:566,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0768
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0768
En Düşük
6,9742
14:567,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:56384,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,99
|Açılış
|: 384,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.735.027
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.106.707
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|435.120.110
|% 1,49
|
|GARAN
|7,81
|411.031.418
|% 0,64
|
|ISFIN
|3,79
|386.561.634
|% -2,82
|
|MGROS
|33,16
|383.155.130
|% 4,94
|
|IHLGM
|1,19
|227.153.302
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,33
|211.061.449
|% 7,26
|
|KRDMD
|2,38
|295.129.769
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.497.283
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.408.955
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6408
|8,6841
|% -0,65
|
|Frank
|7,1981
|7,2414
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8603
|1,8696
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
Seans Raporu
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