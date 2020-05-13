***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.05.2020 14:22
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK52086
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.906.942
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.05.2020
Kayıt Tarihi 12.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 63 gün vadeli 11.906.942 TL nominal değerli finansman bonolarının 13.05.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844700
BIST
14:16100.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 653,56
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:166,9799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9775
14:167,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:16383,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 383,11
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GYHOL
|29,80
|73.611.300
|% -7,57
|
|GEDIK
|19,30
|7.466.285
|% -7,03
|
|ASELS
|28,80
|1.443.851.622
|% 5,03
|
|ECILC
|5,86
|483.108.961
|% 8,12
|
|ISFIN
|3,90
|460.816.164
|% 4,56
|
|THYAO
|10,71
|427.027.156
|% 0,66
|
|GARAN
|7,96
|337.676.205
|% 0,63
|
|ISFIN
|3,90
|460.816.164
|% 4,56
|
|EKGYO
|1,31
|149.775.570
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|222.850.961
|% 0,92
|
|ODAS
|1,88
|184.568.590
|% 2,17
|
|ECILC
|5,86
|483.108.961
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5626
|8,6056
|% 0,12
|
|Frank
|7,1815
|7,2248
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|3,35
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.507
|-3,20
|
|Tam
|2.538
|2.572
|-3,40
|
|Yarım
|1.239
|1.257
|-1,70
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,02
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|-0,06
|
Seans Raporu
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