***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.05.2020 14:23
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.0
14:16100.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 653,56
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:166,9799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9775
14:167,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:16383,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 383,11
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GYHOL
|29,80
|73.611.300
|% -7,57
|
|GEDIK
|19,30
|7.466.285
|% -7,03
|
|ASELS
|28,80
|1.443.851.622
|% 5,03
|
|ECILC
|5,86
|483.108.961
|% 8,12
|
|ISFIN
|3,90
|460.816.164
|% 4,56
|
|THYAO
|10,71
|427.027.156
|% 0,66
|
|GARAN
|7,96
|337.676.205
|% 0,63
|
|ISFIN
|3,90
|460.816.164
|% 4,56
|
|EKGYO
|1,31
|149.775.570
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|222.850.961
|% 0,92
|
|ODAS
|1,88
|184.568.590
|% 2,17
|
|ECILC
|5,86
|483.108.961
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5626
|8,6056
|% 0,12
|
|Frank
|7,1815
|7,2248
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|4,27
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.507
|-3,60
|
|Tam
|2.538
|2.572
|-3,80
|
|Yarım
|1.239
|1.257
|-1,90
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|-0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:27DAGI
Yüzde 9.82 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 280, 846 adet işlem
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EREGL, PETKM
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAA, TOASO
-
14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 458, 6 artarak (% 0.49 ) 93, 427
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, YONGA, SAFKR, SODSN, AVHOL, MEGAP, UMPAS, ROYAL, ORMA, EKIZ