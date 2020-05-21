***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.05.2020 11:32
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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 392
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBK32115
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 286.450.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 2,6408 9,8356 10,1949 Evet
2 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020
3 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020
4 11.03.2021 10.03.2021 11.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2021 10.03.2021 11.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.02.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 392 gün vadeli 286.450.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 98 günde bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK32115 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 21.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846176
BIST