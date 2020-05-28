***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.05.2020 16:34
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK520B2
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.121.638
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.05.2020
Kayıt Tarihi 27.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 49 gün vadeli 53.121.638 TL nominal değerli finansman bonolarının 28.05.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847301
BIST
16:24105.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 482,00
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:246,8157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0435
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:247,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0621
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5269
En Düşük
7,4416
16:24377,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 5,57
|Açılış
|: 377,94
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,52
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|12.403.530
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.932.421
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.708.898
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.250.458
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|6.598.710
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.831.785
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.679.839.522
|% 2,76
|
|GARAN
|7,76
|1.798.424.753
|% 1,57
|
|PGSUS
|59,65
|926.972.337
|% 0,93
|
|ASELS
|30,18
|695.543.975
|% 0,33
|
|AKBNK
|5,67
|569.323.141
|% 1,25
|
|GARAN
|7,76
|1.798.424.753
|% 1,57
|
|THYAO
|12,67
|2.679.839.522
|% 2,76
|
|EKGYO
|1,43
|254.689.688
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,95
|393.156.642
|% 2,79
|
|MNDRS
|1,98
|257.415.728
|% 8,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3554
|8,3973
|% 0,91
|
|Frank
|7,0068
|7,0490
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8101
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,56
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,60
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.482
|35,40
|
|Tam
|2.523
|2.558
|47,80
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|17,80
|
|Çeyrek
|616
|623
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,50
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,95
|