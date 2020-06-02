***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.06.2020 12:07
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62069
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.875.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2020
Kayıt Tarihi 01.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 67 gün vadeli 61.875.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 02.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848454
BIST
12:55108.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.136,19
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:556,7795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
12:557,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:55378,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,99
|Açılış
|: 378,94
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|19.163.797
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|139.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.174.986
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|398.783
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.723
|% 9,95
|
|RTALB
|21,02
|56.538.675
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.792.742
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,71
|7.109.225
|% -6,09
|
|ULUUN
|8,46
|22.719.282
|% -4,73
|
|ASELS
|32,86
|737.423.171
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|528.303.957
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|520.811.247
|% 1,00
|
|THYAO
|12,68
|360.395.123
|% -0,63
|
|TUPRS
|90,55
|258.290.761
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|528.303.957
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|106.976.949
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|195.037.596
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,59
|200.103.776
|% -0,77
|
|MNDRS
|2,57
|174.258.666
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4892
|8,5318
|% 0,12
|
|Frank
|7,0226
|7,0649
|% -0,49
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,32
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.494
|-14,50
|
|Tam
|2.529
|2.559
|-22,50
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,30
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,44
|39,44
|1,12
|