***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.06.2020 11:51
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62036
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 133.338.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.06.2020
Kayıt Tarihi 03.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 91 gün vadeli 133.338.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 04.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848992
BIST
12:18109.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 464,44
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:186,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0374
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:187,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:18371,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,17
|Açılış
|: 371,06
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|199.570.923
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.011.261
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.540.355
|% -9,95
|
|THYAO
|12,64
|565.314.363
|% 0,88
|
|PETKM
|3,77
|486.032.547
|% 2,72
|
|GARAN
|8,20
|430.405.600
|% -0,24
|
|ASELS
|31,44
|264.842.176
|% -1,01
|
|GSRAY
|3,49
|239.100.718
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,65
|217.481.461
|% -0,60
|
|PETKM
|3,77
|486.032.547
|% 2,72
|
|TSKB
|1,17
|115.620.861
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,34
|119.342.065
|% 4,69
|
|MNDRS
|2,55
|199.570.923
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4452
|8,4876
|% -0,04
|
|Frank
|7,0171
|7,0593
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,33
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,20
|
|Tam
|2.478
|2.510
|12,60
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,10
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|