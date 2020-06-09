***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2020 11:19
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK620B0
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.226.975
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2020
Kayıt Tarihi 08.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 60 gün vadeli 13.226.975 TL nominal değerli finansman bonolarının 09.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850098
BIST
11:26108.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -927,14
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.465
11:266,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7944
En Düşük
6,7696
11:267,6467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0198
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
11:26372,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,48
|Açılış
|: 372,21
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
372,59
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.848.113
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.255.424
|% 9,95
|
|EKIZ
|8,08
|1.446.797
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.652.242
|% -9,94
|
|MAALT
|80,35
|17.819.547
|% -8,38
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|TMPOL
|6,65
|4.474.781
|% -6,07
|
|EKGYO
|1,78
|503.374.381
|% 2,30
|
|GSRAY
|3,85
|444.102.784
|% 2,94
|
|GARAN
|8,18
|420.656.795
|% -0,97
|
|THYAO
|12,65
|244.117.348
|% 0,08
|
|ASELS
|31,50
|214.086.547
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,78
|503.374.381
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,39
|183.236.647
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,85
|444.102.784
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,74
|47.796.894
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|139.739.959
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5678
|8,6108
|% -0,50
|
|Frank
|7,0821
|7,1247
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8049
|1,8139
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|6,32
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.440
|5,00
|
|Tam
|2.479
|2.507
|5,20
|
|Yarım
|1.210
|1.224
|2,50
|
|Çeyrek
|605
|612
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,50
|40,50
|-0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:38KENT
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 467.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 852 adet işlem
-
11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TOASO, KCHOL
-
11:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -759, 21 kaybederek (% -0.74 ) 101, 869
-
11:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, EGCYH, TACTR, EGCYO, YONGA, PRKME
-
11:36
IHLGM, LUKSK, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında