***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2020 12:34
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62044
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.499.273
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.06.2020
Kayıt Tarihi 09.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 91 gün vadeli 33.499.273 TL nominal değerli finansman bonolarının 10.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850472
BIST
14:03109.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 702,52
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
14:036,7920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7758
14:037,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7290
En Düşük
7,6879
14:03375,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,63
|Açılış
|: 375,21
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|DAGHL
|9,60
|2.096.295
|% 9,97
|
|RTALB
|24,92
|3.787.915
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|9.161.435
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.520.950
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|DARDL
|10,95
|913.214
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,96
|985.609.780
|% 4,81
|
|ASELS
|32,30
|667.402.641
|% 2,09
|
|GARAN
|8,20
|549.165.640
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,52
|393.951.436
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,94
|367.406.099
|% 7,36
|
|EKGYO
|1,96
|985.609.780
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,52
|393.951.436
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|148.702.964
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,94
|281.702.217
|% 6,59
|
|GUSGR
|3,94
|367.406.099
|% 7,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,28
|
|Frank
|7,1488
|7,1919
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,01
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.458
|2,10
|
|Tam
|2.501
|2.526
|-1,60
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,10
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,95
|