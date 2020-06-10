***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2020 15:41
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.097
ISIN Kodu XS1629734879
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2017 Evet
2 10.06.2018 Evet
3 10.12.2018 Evet
4 10.06.2019 Evet
5 10.12.2019 Evet
6 10.06.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.06.2017 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 1097 gün vadeli 500.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850500
BIST
16:55110.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.081,33
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:556,7930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:557,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:55376,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,09
|Açılış
|: 376,68
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,81
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.001.978
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|9.372.907
|% 9,96
|
|AKCNS
|11,26
|59.884.440
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.919.740
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|DARDL
|10,95
|913.214
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,95
|1.261.281.862
|% 4,28
|
|GARAN
|8,23
|870.148.619
|% 0,61
|
|ASELS
|32,42
|860.749.561
|% 2,47
|
|THYAO
|12,73
|634.370.340
|% 0,95
|
|GUSGR
|4,03
|551.570.644
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.261.281.862
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,52
|400.110.918
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|183.745.866
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,92
|315.243.698
|% 5,49
|
|ODAS
|2,04
|297.679.796
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6371
|8,6804
|% 0,18
|
|Frank
|7,1530
|7,1961
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8049
|1,8140
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|9,08
|
|Altın Gr.
|377
|377
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.468
|12,10
|
|Tam
|2.512
|2.536
|8,70
|
|Yarım
|1.226
|1.236
|6,10
|
|Çeyrek
|613
|619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,08
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|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-0,79
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