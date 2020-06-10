***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 6.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.06.2020Vade (Gün Sayısı) 1.097ISIN Kodu XS1629734879Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.12.2017 Evet2 10.06.2018 Evet3 10.12.2018 Evet4 10.06.2019 Evet5 10.12.2019 Evet6 10.06.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 09.06.2017 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 1097 gün vadeli 500.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850500BIST