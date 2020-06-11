***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.06.2020 13:46
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62010
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 227.679.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.06.2020
Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 175 gün vadeli 227.679.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 11.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850616
BIST
16:45109.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -416,62
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:456,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0506
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
16:457,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0596
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7704
En Düşük
7,6811
16:45380,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,23
|Açılış
|: 380,94
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|32,36
|161.503.672
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|RTALB
|27,40
|130.360.216
|% 9,95
|
|BAYRK
|5,77
|12.893.879
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,67
|489.482.349
|% 9,87
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ROYAL
|2,33
|320.001
|% -4,51
|
|YAPRK
|10,10
|2.420.935
|% -3,90
|
|UFUK
|4,70
|27.260
|% -3,89
|
|SOKM
|13,04
|495.359.668
|% 4,49
|
|IHLGM
|1,67
|489.482.349
|% 9,87
|
|ODAS
|2,04
|368.362.555
|% 0,99
|
|BIZIM
|18,81
|252.080.473
|% 7,49
|
|ARDYZ
|32,36
|161.503.672
|% 9,99
|
|IHLGM
|1,67
|489.482.349
|% 9,87
|
|ODAS
|2,04
|368.362.555
|% 0,99
|
|SOKM
|13,04
|495.359.668
|% 4,49
|
|ADESE
|1,64
|60.737.870
|% -1,20
|
|KUYAS
|2,02
|48.583.441
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5937
|8,6368
|% -0,16
|
|Frank
|7,2123
|7,2557
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8124
|1,8215
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,65
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.491
|8,90
|
|Tam
|2.539
|2.560
|9,30
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|6,40
|
|Çeyrek
|620
|626
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,92
|38,92
|-2,81
|
Seans Raporu
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17:00PENGD
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