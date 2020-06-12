***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.06.2020 11:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK620D6
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.113.555
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.06.2020
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 49 gün vadeli 9.113.555 TL nominal değerli finansman bonolarının 12.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850907
BIST
12:10109.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 71,54
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:106,8300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:107,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:10381,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,08
|Açılış
|: 381,06
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.887.904
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.615.266
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.658.700
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.324.700
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ASELS
|32,28
|439.800.527
|% 0,12
|
|ECILC
|5,97
|434.608.564
|% 4,55
|
|GARAN
|8,16
|392.417.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|326.119.911
|% -0,52
|
|PETKM
|3,95
|306.978.436
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,93
|326.119.911
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,59
|255.356.812
|% 0,63
|
|TSKB
|1,27
|155.430.788
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|70.260.575
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|83.287.698
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5981
|8,6413
|% 0,03
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8143
|1,8234
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,02
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,70
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,90
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-0,19
|
Seans Raporu
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