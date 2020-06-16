***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.06.2020 16:36
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62077
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 39.355.188
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.06.2020
Kayıt Tarihi 15.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 75 gün vadeli 39.355.188 TL nominal değerli finansman bonolarının 16.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851394
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05380,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,24
|Açılış
|: 380,72
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.873.643
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.351.861
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.775.696
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.742.367
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.842.622
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|786.575
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.747.690
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.308.377
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,02
|6.350.989
|% -7,22
|
|GARAN
|8,22
|1.274.551.743
|% 1,99
|
|ASELS
|32,50
|1.228.380.246
|% 1,63
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|ISFIN
|3,98
|820.076.164
|% 1,27
|
|TCELL
|14,78
|799.273.538
|% 2,35
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,94
|695.906.445
|% 1,57
|
|KARSN
|2,29
|611.721.320
|% 2,69
|
|IEYHO
|0,90
|195.900.622
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,30
|699.757.355
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5761
|8,6191
|% 0,03
|
|Frank
|7,1670
|7,2102
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,73
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,40
|
|Tam
|2.534
|2.553
|1,50
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,80
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|1,30
|