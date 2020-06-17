***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.06.2020 09:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62051
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.06.2020
Kayıt Ta 16.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 83 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 17.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851485
BIST
12:01111.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,41
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
12:016,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
12:017,7007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
12:01378,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,65
|Açılış
|: 378,65
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,51
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.422.049
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.687.902
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.981.827
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.416.655
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|34.067.164
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|DAGHL
|9,23
|1.987.204
|% -9,33
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|ECILC
|6,37
|405.030.440
|% 4,43
|
|GARAN
|8,18
|306.771.028
|% -0,37
|
|ASELS
|32,32
|280.022.883
|% -0,62
|
|GUSGR
|4,40
|254.229.019
|% 3,77
|
|ODAS
|2,16
|204.639.662
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,82
|113.044.446
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|184.604.216
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|204.639.662
|% 0,47
|
|ADESE
|1,81
|157.464.967
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,59
|131.687.255
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5725
|8,6154
|% -0,14
|
|Frank
|7,1745
|7,2177
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,13
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-0,20
|
|Tam
|2.532
|2.549
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,34
|