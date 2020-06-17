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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.06.2020 17:04
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 366
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBK62112
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.235.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,3062
2 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 2,3062
3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 2,3062
4 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 2,3568
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 366 gün vadeli 81.235.000 TL nominal değerli sabit faizli kupon ödemeli tahvil ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851613


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 9,68 2.013.381 % 10,00  
RTALB 40,08 226.977.800 % 9,99  
DOAS 14,88 139.363.163 % 9,98  
SNPAM 8,71 6.229.561 % 9,97  
UZERB 4,86 306.831 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5671 8,6101 % -0,21  
Frank 7,1747 7,2179 % 0,06  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -2,45  
Altın Gr. 380 381 0,31  
Cumhuriyet 2.476 2.490 9,00  
Tam 2.541 2.555 5,40  
Yarım 1.238 1.249 4,50  
Çeyrek 621 625 2,20  
Gümüş.Ons 17,47 17,50 0,03  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,02  
B. Petrol 40,97 40,97 0,01  
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