***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.06.2020 11:08
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62093
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.705.522
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.06.2020
Kayıt Tarihi 17.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 70 gün vadeli 66.705.522 TL nominal değerli finansman bonolarının 18.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851769
BIST
12:24112.253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.312,79
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.479
En Düşük
111.117
12:246,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8606
En Düşük
6,8330
12:247,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
12:24382,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,65
|Açılış
|: 382,67
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.439.397
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|165.727.829
|% 9,97
|
|METUR
|2,32
|16.192.523
|% 9,95
|
|NIBAS
|10,64
|5.062.985
|% 9,92
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|GSDDE
|4,32
|1.080.840
|% -4,85
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|DAGHL
|8,81
|2.599.688
|% -3,93
|
|BALAT
|2,16
|37.502
|% -3,57
|
|TCELL
|16,19
|1.089.575.529
|% 9,69
|
|TTKOM
|8,06
|536.356.379
|% 4,81
|
|ASELS
|32,16
|373.846.818
|% 1,01
|
|KRDMD
|2,86
|349.992.466
|% 2,51
|
|SASA
|10,97
|318.239.876
|% 3,49
|
|IHLGM
|1,59
|263.367.105
|% 3,25
|
|EKGYO
|1,91
|267.287.420
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,38
|188.532.544
|% 2,22
|
|KRDMD
|2,86
|349.992.466
|% 2,51
|
|KARSN
|2,44
|267.563.856
|% 3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5619
|8,6048
|% -0,07
|
|Frank
|7,2012
|7,2446
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,44
|
|Altın Gr.
|382
|383
|2,52
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.500
|13,90
|
|Tam
|2.552
|2.566
|14,30
|
|Yarım
|1.244
|1.254
|6,90
|
|Çeyrek
|624
|628
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,04
|
|B. Petrol
|41,14
|41,14
|0,43
|
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