***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.06.2020 10:50
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK620E4
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 214.030.826
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.06.2020
Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 52 gün vadeli 214.030.826 TL nominal değerli finansman bonolarının 19.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851954
BIST
10:51113.883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.388,28
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:516,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:517,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:51381,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 381,96
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,74
|887.188.445
|% 9,30
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|AKSGY
|4,01
|14.215.757
|% 7,51
|
|GLRYH
|13,97
|2.269.636
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.008.290
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|SANEL
|5,40
|4.002.266
|% -6,90
|
|KRDMD
|3,15
|1.549.791.287
|% 3,62
|
|TCELL
|17,74
|887.188.445
|% 9,30
|
|GARAN
|8,20
|315.187.167
|% 0,86
|
|TKFEN
|17,33
|293.221.937
|% 5,67
|
|ASELS
|32,50
|289.964.167
|% -0,31
|
|KRDMD
|3,15
|1.549.791.287
|% 3,62
|
|TSKB
|1,27
|113.300.728
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,99
|157.717.873
|% 1,02
|
|PETKM
|4,09
|252.811.935
|% 1,24
|
|TCELL
|17,74
|887.188.445
|% 9,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5005
|8,5431
|% 0,10
|
|Frank
|7,1862
|7,2295
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|9,00
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.497
|10,80
|
|Tam
|2.548
|2.562
|11,00
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
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|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,83
|
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