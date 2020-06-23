***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2020 10:00
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK620F1
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 359.688.510
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.06.2020
Kayıt Tarihi 22.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 56 gün vadeli 359.688.510 TL nominal değerli finansman bonolarının 23.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852415
BIST
11:38115.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 800,97
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:386,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:387,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:38386,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,64
|Açılış
|: 386,92
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|DGKLB
|2,48
|39.155.750
|% 9,73
|
|ULAS
|4,51
|6.698.667
|% 9,20
|
|SAMAT
|2,32
|15.816.170
|% 8,92
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|TSPOR
|7,97
|461.308.110
|% -5,12
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|630.074.054
|% 5,10
|
|TSPOR
|7,97
|461.308.110
|% -5,12
|
|GARAN
|8,53
|329.163.371
|% 0,12
|
|TCELL
|16,66
|310.501.734
|% 1,59
|
|ODAS
|2,18
|297.304.113
|% 2,83
|
|KARSN
|2,68
|630.074.054
|% 5,10
|
|ALBRK
|1,69
|238.542.165
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|297.304.113
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|237.410.424
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,37
|159.058.410
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5421
|8,5849
|% 0,38
|
|Frank
|7,2243
|7,2678
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,18
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.528
|4,40
|
|Tam
|2.579
|2.592
|4,60
|
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,20
|
|Çeyrek
|630
|635
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|