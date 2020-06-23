***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2020 16:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 234
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22113
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 234 gün vadeli 150.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852503
BIST
16:35116.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 875,59
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:356,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:357,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0644
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:35388,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,18
|Açılış
|: 388,47
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.783.027
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.789
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.266.342
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.781.758
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.632.523
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,75
|641.335.556
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.676.875
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|960.940.999
|% 7,45
|
|PETKM
|4,19
|941.037.157
|% 1,70
|
|GARAN
|8,52
|689.262.160
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,75
|641.335.556
|% -7,74
|
|SKBNK
|1,42
|575.288.311
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.676.875
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|960.940.999
|% 7,45
|
|ODAS
|2,17
|601.185.345
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,95
|452.853.496
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5316
|8,5744
|% 0,25
|
|Frank
|7,2376
|7,2812
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|10,30
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.532
|9,30
|
|Tam
|2.585
|2.597
|9,60
|
|Yarım
|1.260
|1.270
|4,70
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,05
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,39
|