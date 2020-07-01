***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.07.2020 16:45
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72027
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.748.120
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.07.2020
Kayıt Tarihi 30.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 75 gün vadeli 11.748.120 TL nominal değerli finansman bonolarının 01.07.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853750
BIST
18:00115.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.146,69
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:006,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:007,7230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:00389,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,29
|Açılış
|: 389,18
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.677.147
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.270.178
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.761.673
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|173.281
|% -7,04
|
|ULAS
|5,48
|7.060.397
|% -6,96
|
|MERIT
|23,52
|66.664
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,32
|17.067.866
|% -5,46
|
|RTALB
|33,16
|54.029.726
|% -5,20
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|ASELS
|32,72
|1.264.796.264
|% 0,74
|
|GARAN
|8,29
|1.252.017.623
|% -2,01
|
|THYAO
|12,28
|1.240.522.897
|% -1,92
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,00
|921.544.015
|% -2,44
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,20
|814.025.358
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,50
|475.131.600
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5083
|8,5510
|% 0,40
|
|Frank
|7,2213
|7,2648
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-17,38
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|-13,70
|
|Yarım
|1.261
|1.277
|-6,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,68
|
Seans Raporu
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